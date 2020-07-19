- Не понимаю, почему нашу победу над "Уралом" называют неожиданной. Ребята абсолютно заслуженно вышли в финал Кубка.
В финале у нас нет никаких предпочтений, будем готовиться к любой команде. Клубу не нужен какой-то сумасшедший бюджет, готовы играть в РПЛ с тем же, который был в ФНЛ. Но это уже решать не мне и не Юрану, - цитирует Иванова СЭ.
Встреча кубкового полуфинала завершилась со счетом 3:1 в пользу "Химок". В составе подмосковной команды голами отметились Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. У "Урала" единственный мяч забил Андрей Панюков.
В финале "Химки" встретятся с победителем пары "Зенит" - "Спартак". Их игра состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 18.30 по мск.
Финальный матч Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
Гендиректор "Химок": не понимаю, почему победу над "Уралом" называют неожиданной
Генеральный директор "Химок" Василий Иванов поделился эмоциями после победы над "Уралом" в полуфинале Кубка России.
Фото: РИА Новости
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