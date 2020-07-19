- Не могу ничего комментировать, просто нет никакой информации. Пока не знаю, когда вернусь к тренерской деятельности. Как надоест отдыхать, так и приступлю к работе, - цитирует Семина СЭ.
Наставник "Урала" Дмитрий Парфенов подал в отставку после поражения от "Химок" в полуфинальном матче Кубка России. Подмосковная команда обыграла соперника со счетом 3:1.
Сообщалось, что Григорий Иванов планирует пригласить Юрия Семина на замену Парфенову.
В чемпионате России перед последним туром "Урал" занимает 11-е место, имея в активе 35 очков.
Семин отреагировал на информацию о переговорах с "Уралом"
Юрий Семин отреагировал на информацию о переговорах с президентом "Урала" Григорием Ивановым по поводу назначения на пост главного тренера.
Фото: Soccer.ru
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