- Расслабленного состояния не было. Специальные разговоры с игроками не нужны. Желание одно - пробиться в финал Кубка. А дальше посмотрим, это футбол.
Судейство и "Спартак"? Это естественно, когда много говорят об интересных матчах. Наша задача - играть, работать, выходить на поле, где все будет видно, кто сильнее. Мотивация будет сумасшедшая, — сказал Семак в эфире Матч ТВ.
Матч "Зенита" и "Спартака" идет в эти минуты. Наш сайт ведет текстовую трансляцию.
Победитель этой пары выйдет в финал Кубка и сыграет с "Химками", которые сегодня днем обыграли "Урал" со счетом 3:1.
Напомним, что "Зенит" стал чемпионом в РПЛ в 26-м туре, обыграв "Краснодар". "Спартак" занимает 9-е место.
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско руководит командой от бровки в сегодняшней игре. Дисквалификация, полученная специалистом до конца сезона в рамках РПЛ, не распространяется на матчи Кубка России.
Семак: судейство и "Спартак"? Это естественно, когда много говорят об интересных матчах
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от игры со "Спартаком" в рамках полуфинала Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
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