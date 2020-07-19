Напомним, сегодня принята отставка наставника "Урала" Дмитрия Парфенова. Тренер ушел после поражения от "Химок" в полуфинале Кубка России.
- Уже к нам сватают Юрия Палыча Семина. Но это не так. Мы же даже никогда не думали о нем. Он, безусловно, уважаемый специалист, заслуженный. Но мы никогда не видели его у руля нашей команды. По крайней мере, сейчас.
Надеемся, что у нас будут работать более молодые тренеры. Я ни в коем случае не принижаю достоинств Семина. Но лично я не хотел бы, чтобы Юрий Палыч тренировал нас сейчас.
Юрий Матвеев будет готовить команду к последнему туру чемпионата, - цитирует Иванова СЭ.
Встреча в полуфинале Кубка России завершилась со счетом 3:1 в пользу "Химок". В составе подмосковной команды голами отметились Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. У "Урала" единственный мяч забил Андрей Панюков.
В последних матчах чемпионата России екатеринбуржцы потерпели два поражения с общим счетом 1:6 (от "Краснодара" и "Арсенала"). Отметим, что в СМИ появлялась информация, согласно которой президент "Урала" Григорий Иванов и ранее раздумывал над увольнением Парфенова.
Сегодня стало известно, что одним из кандидатов на пост главного тренера является Юрий Семин. Сам специалист сказал, что пока отдыхает и не думает о работе.
Григорий Иванов: лично я не хотел бы, чтобы Юрий Палыч тренировал нас сейчас
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о переговорах с тренером Юрием Семиным.
Фото: ФК "Урал"
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