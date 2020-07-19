Федун - о матче с "Зенитом": вы сами все видели

Напомним, "Зенит" одержал победу со счетом 2:1. Голами в составе сине-бело-голубых отметились Артем Дзюба и Далер Кузяев. У "Спартака" забил Александр Соболев.
"Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать. Вы сами всё видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит. Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то что происходит", - цитирует Федуна "Чемпионат".
"Зенит" в финале Кубка России встретится с "Химками". Встреча пройдет в Екатеринбурге 25 июля.
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Фото: СЭ
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