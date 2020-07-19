Федун: "Спартак" был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут

"Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 2:1. В составе красно-белых голом отметился нападающий Александр Соболев. В составе "Зенита" забили Артем Дзюба и Далер Кузяев.
"Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти (его можно было дать при большом желании, вот его и дали), после не засчитанного гола. Команда билась. "Спартак" был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огрeбyт. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки", - цитирует Федуна "Спорт-экспресс".
"Зенит" в финале Кубка России встретится с "Химками". Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.
"Спартак" в чемпионате России идет на 9-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. В заключительном туре сезона красно-белые сыграют с "Рубином".
"Зенит" досрочно стал чемпионом за 4 тура до конца чемпионата. В активе петербургской команды 69 очков. В 30-м туре "Зенит" на выезде встретится с "Ростовом".
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Фото: spartakworld
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