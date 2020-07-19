Болельщики петербургской команды изобразили баннер, где владелец "Спартака" изображен в виде героя одного из эпизодов сериала "Черное зеркало" с надписью "Черное зеркало. Эпизод 1". В той серии премьер-министр Великобритании был вынужден заняться сексом со свиньей.
"Есть вещи, которые называются простым словом. Я не буду уподобляться сопернику и уходить в частности. Это нехорошо. Уважения к сопернику нет совсем. Мы уважаем этого соперника, уважаем "Зенит" и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, им всем будет больно", - цитирует Газизова "Спорт-экспресс".
"Спартак", вылетев из Кубка России, лишился шансов на выступление в еврокубках в следующем сезоне. В чемпионате России красно-белые идут на 9-м месте в турнирной таблице.
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"В следующий раз им всем будет больно". Газизов - о перфомансе болельщиков "Зенита"
Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов высказался о баннере фанатов "Зенита".
Фото: ФК "Уфа"
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