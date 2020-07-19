Напомним, что питерцы победили благодаря голам Артёма Дзюбы и Далера Кузяева.
"Можно только поблагодарить "Спартак" за хороший матч, за сумасшедшую самоотдачу. Был настоящий кубковый матч, много спорных решений, карточек. Но это эмоции. Я доволен ребятами.
Будем готовиться к финалу", - приводит слова тренера "СЭ".
В финале "Зенит" сыграет с "Химками". Подмосковная команда победила "Урал" в полуфинале Кубка России.
Отметим, что после поражения в полуфинале "Спартак" потерял шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон.
Семак: можно поблагодарить "Спартак" за сумасшедшую самоотдачу
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги победы над "Спартаком" в полуфинале Кубка России (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
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