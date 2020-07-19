Таким образом, железнодорожники сыграют в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов.
"Краснодар" и ЦСКА продолжают борьбу за 3-е место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
"Краснодар" в последнем туре РПЛ сыграет дома с "Ахматом", а ЦСКА - с "Тамбовом". Матчи пройдут 22 июля.
"Локомотив" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов
После поражение "Краснодара" от "Динамо" (0:2) "Локомотив" обеспечил себе второе место в чемпионате России.
Фото: ФК "Локомотив"
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