"3 из 3 в этом году. 3 из 3!" - сказал Дзюба в видеоролике, опубликованном на ютуб-канале "Зенита".
"Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка. Также петербургский клуб в нынешнем сезоне дважды обыграл "Спартак" в чемпионате России. Сине-бело-голубые выиграли у "Спартака" со счетом 1:0 и дома, и в гостях.
"Зенит" в финале Кубка России встретится с "Химками".
"3 из 3 в этом году. 3 из 3!". Дзюба - о победе над "Спартаком"
"Зенит" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Спартаком" в полуфинальном матче Кубка России.
Фото: Матч ТВ
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