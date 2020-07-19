"Зенит" в полуфинале Кубка России одержал победу над "Спартаком" со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
Напомним, "Зенит" ранее обыграл "Краснодар" и досрочно стал чемпионом. По окончании встречи в сети стал вирусным ролик, где Дзюба и Азмун имитируют половой акт. Медведев заявил, что футболисты показывали, что будет со "Спартаком" в полуфинале.
"Он, видимо, готовился к победе, но забыл, что нужно снять майку. Есть анекдот про Василия Ивановича и Петьку, расскажу, когда выйду на пенсию", - цитирует Медведева Sport24.
"Готовился к победе, но забыл снять майку" Медведев отреагировал на оскорбительную футболку Ещенко
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал оскорбительную футболку защитника "Спартака" Андрея Ещенко.
Фото: ФК "Спартак"
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