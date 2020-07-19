Напомним, что после 29 туров чемпионата России "Спартак" занимает девятое место. Команда потеряла шансы пробиться в еврокубки по итогам этого сезона.
Вчера "Спартак" проиграл "Зениту" в полуфинале Кубка России (1:2). После матча Федун раскритиковал судейство.
"Плохо оцениваю. Для "Спартака" любое место ниже второго неудовлетворительно.
Тем не менее команда мужает, терпит тот произвол, который мы сегодня наблюдаем", - приводит слова Федуна "СЭ".
В последнем туре РПЛ "Спартак" сыграет с "Рубином" на выезде.
"Команда терпит произвол". Федун оценил этот сезон для "Спартака"
Владелец красно-белых дал оценку сезону-2019/2020 в исполнении московской команды.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!