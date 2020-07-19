"Легких игр не бывает. Думаю, "Спартак" провел отличный матч. Ну а мы сделали свою работу — создали много голевых моментов и, что самое важное, одержали победу над сложным соперником.
В момент, когда "Спартак" сравнял счет, он играл очень здорово, владел мячом больше, чем мы. Но у нашей команды достаточно мастерства, тут играют опытные футболисты, которые в нужный момент оказываются в нужном месте и забивают гол или решают судьбу эпизода за счет результативного паса.
Мы были хороши сегодня. Теперь надо отдохнуть и восстановить силы, впереди у нас финал — надеюсь, мы победим! Разумеется, отнесемся к сопернику со всем уважением, но если мы достигли решающего матча, то только для того, чтобы поднять кубок над головой.
Сейчас я счастлив, но знаю, что могу быть еще счастливее, завоевав свой второй трофей в России. Надо работать, продолжать добиваться своего. Потому что финалы не играются, они выигрываются! - приводит слова игрока пресс-служба клуба.
Малком: когда "Спартак" сравнял счет, он играл очень здорово. Но у нашей команды достаточно мастерства
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!