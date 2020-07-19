Малком: когда "Спартак" сравнял счет, он играл очень здорово. Но у нашей команды достаточно мастерства

Форвард "Зенита" Малком подвёл итоги победы над "Спартаком" в полуфинале Кубка России (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Легких игр не бывает. Думаю, "Спартак" провел отличный матч. Ну а мы сделали свою работу — создали много голевых моментов и, что самое важное, одержали победу над сложным соперником.

В момент, когда "Спартак" сравнял счет, он играл очень здорово, владел мячом больше, чем мы. Но у нашей команды достаточно мастерства, тут играют опытные футболисты, которые в нужный момент оказываются в нужном месте и забивают гол или решают судьбу эпизода за счет результативного паса.

Мы были хороши сегодня. Теперь надо отдохнуть и восстановить силы, впереди у нас финал — надеюсь, мы победим! Разумеется, отнесемся к сопернику со всем уважением, но если мы достигли решающего матча, то только для того, чтобы поднять кубок над головой.

Сейчас я счастлив, но знаю, что могу быть еще счастливее, завоевав свой второй трофей в России. Надо работать, продолжать добиваться своего. Потому что финалы не играются, они выигрываются! - приводит слова игрока пресс-служба клуба.


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Теги: Малком Зенит Спартак
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