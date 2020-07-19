Уткин: никого не судят, как "Зенит". Все видели эпизоды, когда нельзя было не назначить пенальти в их ворота

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением по судейству полуфинального матча Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1).
Фото: из открытых источников
"Самое интересное, что было на неделе, – это битва хештегов, когда Леонид Федун запустил будто бы хештег #СудитеСпартакКакЗенит. У меня к этому хештегу сразу были серьёзные претензии. Почему, собственно говоря, один "Спартак"?

И тут же старый дурак Д’Артаньян, который перешёл на сторону кардинала, посоветовал всем молчать в тряпочку и играть, как "Зенит". И вот я посмотрел игру. Все мы видели эпизоды, когда в ворота "Зенита" нельзя было не назначить пенальти, когда, безусловно, Оздоев заслужил красную карточку за опасную игру в голень… Ну это Бог с ним. В конце концов "Спартак" не судят, как "Зенит", и никого не судят, как "Зенит". Мы это давно знаем. А такие хештеги пускай запускают обиженные боссы.

У меня другой вопрос: а когда мы посмотрим, как играет "Зенит"? Может быть, для этого нужна Лига чемпионов? Где вообще тот матч в году, в котором "Зенит" показал, как он играет? Вот я, честно говоря, этого не знаю и не вижу", - сказал Уткин в своём шоу на youtube.

Сколько пенальти в ворота "Зенита" не поставили судьи? И где красная Оздоеву? Опять скандал


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Теги: Уткин Зенит Спартак
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