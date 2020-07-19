Фанаты вывесили его после финального свистка полуфинала Кубка России со "Спартаком" (2:1).
Отметим, что огромное полотно про владельца красно-белых являлось отсылкой к сериалу "Черное зеркало". В нём премьер-министр Великобритании совокуплялся со свиньёй.
РФС заявил, что баннер не был согласован.
РФС рассмотрит "оскорбительное поведение" Ещенко. Игрок отреагировал на слова генерального директора "Зенита"
Баннер болельщиков "Зенита" про Федуна не был согласован с РФС
КДК РФС намерен рассмотреть баннер болельщиков "Зенита" про владельца красно-белых Леонида Федуна.
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