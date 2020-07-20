Как сообщает пресс-служба самарцев, "Крылья Советов" получили письмо от ФК "Сочи". В нём южане сообщили, что не смогут приехать на матч
из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Ранее "Сочи" уже не смог провести матч с "Тамбовом" из-за заражения игроков южан коронавирусом.
Матч 30-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится
Матч 30-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Сочи", который должен был состояться 22-го июля в Самаре, отменён.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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