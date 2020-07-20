Матч 30-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится

Матч 30-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Сочи", который должен был состояться 22-го июля в Самаре, отменён.



Фото: ФК "Крылья Советов"

Как сообщает пресс-служба самарцев, "Крылья Советов" получили письмо от ФК "Сочи". В нём южане сообщили, что не смогут приехать на матч

из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.



Ранее "Сочи" уже не смог провести матч с "Тамбовом" из-за заражения игроков южан коронавирусом.