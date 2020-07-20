Ранее "Сочи" направил "Крыльям" официальное письмо, в котором сообщил, что не сможет приехать на матч из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
"Игра с "Сочи" отменена. Сезон пока вообще оценивать не могу. Надо сначала отойти от него, потом давать оценку всему, что происходит. Мы сейчас в состоянии ожидания. Больше всего пугает неизвестность", - цитирует Талалаева "Чемпионат".
"Крылья Советов" уже точно не смогут покинуть 15-е место в турнирной таблице. При этом до сих пор неизвестно, останется ли самарский клуб в РПЛ. Это будет зависеть от того, перейдут ли в РПЛ "Химки".
Талалаев: больше всего пугает неизвестность
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев прокомментировал решение "Сочи" не проводить матч 30-го тура с самарцами.
Фото: Sportbox
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