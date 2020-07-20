После матча 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1) Ещенко показал футболку с неприличной надписью: "### вам. А" и изображением Медведя.
Болельщик в "инстаграме" написал: "Пришёл править, подготовился к финалу, но обломс".
После этого Ещенко ответил на комментарий: "А ты радуйся и судей поцелуй в одно место, но знай – вам как болелам жопа будет по всей России".
Судейство в матче "Зенита" и "Спартака" вызвало серьёзные вопросы. Так, арбитр не стал смотреть видеоповтор момента с падением форварда "Спартака" Александра Соболева в чужой штрафной. Кроме того, он проигнорировал грубый фол Магомеда Оздоева, который мог привести к удалению полузащитника.
Ещенко устроил перепалку с фанатом "Зенита" в "инстаграме" и предложил тому поцеловать судью в одно место
Фото: ФК "Спартак"
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