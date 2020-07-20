"Сколько стоит ваша совесть?" "Фратрия" призвала уйти в отставку Дюкова и Кашшаи



Объединение болельщиков московского " Спартака " "Фратрия" обнародовало заявление после матча 1/2 финала Кубка России с " Зенитом " (1:2).

Фото: РФС

Фанаты обратили внимание на судейские ошибки и призвали, чтобы глава РФС Александр Дюков и руководитель отдела судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи подали в отставку.



"Матч, который ждали миллионы футбольных болельщиков в России, завершился тем, что команду, игравшую в голубой форме, судейская бригада буквально за шиворот "выволокла" в финал, так как своими силами она, очевидно, не в состоянии была этого сделать", - говорится в заявлении.



В концовке фанаты призывают Кашшаи и Дюкова покинуть свои посты.