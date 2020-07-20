Карасёв рассудит "Ростов" - "Зенит" и другие назначения 30-го тура Пресс-служба РПЛ обнародовала судейские назначения на матчи 30-го тура РПЛ. Центральную встречу тура "Ростов" - "Зенит" будет судить Сергей Карасёв.Матчи 30-го тура будут проходить 22 июля. Все встречи начнутся в 19:00 мск."Зенит" уже гарантировал себе чемпионский титул. "Ростов" ведёт борьбу с ЦСКА за четвёртое место. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 13:59 Опубликовал: Антон Мозговой Теги: Ростов Зенит Карасев Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5