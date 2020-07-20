Как сообщает Sport24, "Спартак" рассматривает возможность продажи игрока, так как испытывает сложности с финансовым фэйр-плей. В свою очередь Жиго является одним из наиболее ликвидных активов.
По данным источника, "Спартак" может продать игрока, если получит хорошее предложение. Transfermark.com оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.
Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. Тогда москвичи заплатили за француза "Генту" 8 млн евро.
Источник: Жиго с большой долей вероятности уйдёт из "Спартака"
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго с большой долей вероятности уйдёт из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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