Ранее сообщалось, что Жиго с большой долей вероятности покинет "Спартак", так как москвичи испытывают сложности с финансовым фэйр-плей.
"Если Жиго и покинет "Спартак", это будет не из-за отсутствия еврокубков в следующем сезоне. Он любит "Спартак" вне зависимости от того, играет команда в Европе или нет.
Интерес к Самюэлю есть, многие клубы следят за ним. Однако на сегодняшний день он не уходит. Пока никаких переговоров по его трансферу мы не ведём", — цитирует агента Sport24.
В текущем сезоне Жиго провёл за "Спартак" 33 матча. В них француз забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.
За "Спартак" Самуэль выступает с 2018 года. Он перешёл в московский клуб из "Гента" за 8 млн евро.
Агент Жиго отреагировал на слухи об уходе игрока из "Спартака"
Мохамед Беншенафи, агент защитника "Спартака" Самуэля Жиго, прокомментировал появившиеся слухи о возможном уходе игрока из московского клуба.
Фото: ТАСС
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