"Логика предложенного переноса простейшая. Пауза между финалом Кубка и началом нового чемпионата минимальная. Важнейшая проблема - отпуск легионеров.
Химки ближайший стадион к Шереметьеву. Вот и все. В душ - и по домам! Разлетаться же из Екатеринбурга - целая история, в сущности, минус день. А всего дней отпуска семь или восемь.
А после фигачить, не поднимая головы, до Нового Года.
Ну, что сказать, Александр Иваныч (Медведев, гендиректор "Зенита" - прим. Rusfootball.info)? Не прошло", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что РФС отклонил просьбу "Зенита". Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге, 25 июля питерцы сыграют с "Химками".
Уткин объяснил логику переноса финала Кубка России в Химки
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением по поводу того, чем руководствовался "Зенит", предлагая перенести финал Кубка России из Екатеринбурга в Химки.
Фото: Youtube-канал Василия Уткина
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