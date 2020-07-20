Иванов и Парфенов разругались еще во время матча с "Арсеналом"

Стала известна предыстория отставки главного тренера "Урала" Дмитрия Парфенова, покинувшего свой пост после поражения в полуфинале Кубка России от "Химок" (1:3).

Фото: Федор Успенский, "СЭ"