Иванов и Парфенов разругались еще во время матча с "Арсеналом"

Стала известна предыстория отставки главного тренера "Урала" Дмитрия Парфенова, покинувшего свой пост после поражения в полуфинале Кубка России от "Химок" (1:3).
Фото: Федор Успенский, "СЭ"
Разногласия между президентом клуба Григорием Ивановым и Парфеновым возникли еще в перерыве матча 29-го тура РПЛ против "Арсенала".

В перерыве матча Ивановым предъявил Парфенову претензии, на что получил от тренера предельно жесткий ответ.

"Так с Ивановым из тренеров еще никто (или уже очень давно) не говорил. Парфенова попросили повторить сказанное - он повторил слово в слово", - рассказывает в своем телеграм-канале "Футбольный Биги" журналист Сергей Егоров.

Отмечается, что часть игроков в этой ситуации поддержала тренера, но после поражения от "Химок" в полуфинале Кубка России Парфенов объявил о своей отставке. "Урал" не смог пробиться в еврокубки ни через чемпионат, ни через Кубок страны.


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Теги: Иванов Парфенов Урал
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