Напомним, в ходе первого тайма Соболев упал в штрафной питерского клуба в результате борьбы с Юрием Жирковым.
"Он первый схватил меня за футболку". Жирков прокомментировал спорный момент с Соболевым в своей штрафной
"После матча "Зенит" - "Спартак" я выслал фрагмент с борьбой Соболева и Жиркова 10 судьям в Европе, и ни один не сказал, что это пенальти.
Имена? Это моя информация, она не для СМИ, - цитирует Кашшаи журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале.
Кашшаи - о борьбе Жиркова и Соболева: ни один из десяти европейских судей не сказал, что это пенальти
Глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи прокомментировал спорный эпизод полуфинального матча Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1).
Фото: Getty Images
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