Напомним, что в составе команды были обнаружены девять заболевших коронавирусом. По этой причине был отменён матч 29-го тура с "Тамбовом". Игра 30-го тура с "Крыльями Советов" также не состоится.
"Мы могли претендовать (на шестое место), но здоровье игроков стоит на первом месте. Мы понимаем, что остались в Премьер-лиге, поэтому не стали рисковать", - приводит слова Рубашко "Р-Спорт".
После 28 туров "Сочи" занимает 12 место.
"Мы остались в Премьер-Лиге, поэтому не стали рисковать". Генеральный директор "Сочи" - об отмене игры с "Крыльями"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко объяснил, почему "Сочи" решил отказаться от проведения двух последних матча сезона.
Фото: ФК "Сочи"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!