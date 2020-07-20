"Мы остались в Премьер-Лиге, поэтому не стали рисковать". Генеральный директор "Сочи" - об отмене игры с "Крыльями"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко объяснил, почему "Сочи" решил отказаться от проведения двух последних матча сезона.

Фото: ФК "Сочи"