Им может стать наставник "Химок" Сергей Юран. Напомним, на данный момент неизвестно, поднимется ли в РПЛ занявший в прошедшем сезоне ФНЛ второе место подмосковный клуб.
Напомним, об отставке Парфёнова стало известно после поражения "Урала" в полуфинале Кубка России от "Химок" (1:3). Сообщалось, что тренер и президент клуба Григорий Иванов поругались в перерыве.
Источник: "СЭ"
Юран может стать главным тренером "Урала"
СМИ сообщили фамилию нового возможного преемника Дмитрия Парфёнова.
Фото: ФК "Химки"
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