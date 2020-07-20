Журналист Конов: ФНЛ верстает календарь нового сезона с учётом выступления "Химок". Устно все в курсе

Журналист Василий Конов сообщил, что "Химки" не станут подниматься в Российскую Премьер-Лигу этим летом.



По итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ "Химки" заняли второе место, однако подмосковный клуб ранее сообщал о проблемах с финансированием. Становилось известно, что команда может начать следующий сезоне как в РПЛ, так в ФНЛ и даже в ПФЛ.



"ФНЛ верстает календарь нового сезона с учётом выступления Химок. Устно все в курсе[, что "Химки" остаются в ФНЛ]. Клуб не хочет афишировать решение до финала, чтобы не нервировать команду", - написал Конов в телеграм-канале.



Отметим, что пост Василия Конов стал следствием заявления журналиста Вячеслава Короткина, который сообщил, что "Крылья" остаются в РПЛ, поскольку "Химки" приняли решение не подниматься.