Радимов - о словах Федуна: по крайней мере, 1:18 "Зенит" вряд ли получит

Главный тренер "Зенит-2" Владислав Радимов отреагировал на слова владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: "Зенит-2"
Напомним, после полуфинала Кубка России, в котором ему команду проиграла 1:2, Федун заявил, что его команда противостоит произволу, а "Зенит" огребёт в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"По крайней мере, 1:18 "Зенит" вряд ли получит. А как выйдет — узнаем, когда "Зенит" отыграет групповой этап", - заявил Радимов в интервью "Матч ТВ".

Отметим, что Радимов намекал на результаты "Спартака", который в 2002 году проиграл на групповом этапе Лиги чемпионов все шесть матчей с разницей мячей 1:18.


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Теги: Зенит Спартак Федун Радимов
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