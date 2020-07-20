Ранее Федун заявил, что, если его команду будут судить как "Зенит", то "Спартак" станет чемпионом.
"Объяснять только судейскими ошибками 9-10-е место и отставание от чемпиона на 33 очка? По меньшей мере это выглядит комично.
Я бы еще понял, если бы такое говорил "Локомотив". С таким же успехом "Тамбов" может сказать – судейские ошибки не дали нам стать чемпионом", - цитирует Радимова matchtv.ru.
Глава департамента судейства Виктор Кашшаи на брифинге сегодня, 20 июля, заявил, что четыре ключевых решения не в пользу "Спартака" в полуфинале Кубка России с "Зенитом" (1:2) являются верными.
Радимов о "Спартаке": объяснять отставание в 33 очка судейскими ошибками по меньшей мере комично
Бывший футболист "Зенита" и тренер второй команды клуба Владислав Радимов прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: ФК "Зенит"
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