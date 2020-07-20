Отметим, что из-за сложного повреждения Коломейцев пропустил предыдущий сезон и почти не играл в текущем. Этим летом истекает его контракт с "Локомотивом".
По информации СМИ, 31-летний игрок рассматривает вариант завершения профессиональной карьеры.
Коломейцев защищает цвета "Локомотива" с 2015 года. В последний раз он появлялся на поле в декабре прошлого года.
Источник: "Известия"
Хавбек "Локо" Коломейцев может завершить карьеру
Причиной этому может стать тяжёлая травма.
Фото: soccer.ru
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