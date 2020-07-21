По информации СМИ, стороны уже ведут переговоры. Сообщается, что москвичи могут заплатить за российского хавбека до 4,5 миллиона евро.
Отметим, что в текущем сезоне Фомин принял участие в 27 матчах в составе "Уфы" и забил шесть мячей. Его контракт рассчитан до 2022 года.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован московский "Спартак".
Источник: "СЭ"
Фомин может продолжить карьеру в "Динамо"
Московский клуб заинтересован в услугах полузащитника "Уфы" Даниила Фомина.
Фото: go-sport.ru
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