"Динамо" и "Рубин" предложили контракт Кокорину

Арендованный "Сочи" у "Зенита" нападающий Александр Кокорин, у которого заканчивается контракт с петербургским клубом, получил предложения от двух команд Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости
В услугах Кокорина заинтересованы "Динамо" и "Рубин", сообщает в своем телеграм-канале журналист "СЭ" Константин Алексеев.

При этом достойных предложений из Европы, о переезде куда Кокорин говорил как о приоритетном варианте, у игрока нет.

Судьба игрока решится после того, как с позицией по его будущему определится "Зенит", а также после встречи с владельцем "Сочи" Борисом Ротенбергом.


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Теги: Динамо Рубин Кокорин Зенит Сочи
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