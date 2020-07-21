Четырех болельщиков "Спартака" доставили в полицию по делу о драке с фанатами "Динамо"

Четыре болельщика "Спартака
" были доставлены для проведения следственных действий по делу о драке, произошедшей 29 февраля в троллейбусе.
В общественном транспорте перед матчем "Динамо
" - "Спартак
" неподалеку от домашнего стадиона бело-голубых подрались несколько десятков фанатов "Спартака", "Динамо" и ЦСКА
.
По итогам столкновения несколько человек получили травмы и обратились за медицинской помощью.
В тот же день фанаты клубов сошлись в потасовке на метро "Маяковская". 29 февраля помимо матча "Динамо" - "Спартак" в Москве прошла игра ЦСКА - "Урал
".
Источник: Sport24