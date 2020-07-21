36-летний Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года, но о продлении его соглашения с клубом, завершающегося по окончании сезона, пока не объявлено. "Локомотив" собирается сделать футболисту предложение, сообщает Sport24.
Судьба основного левого защитника "Локомотива" Мацея Рыбуса пока не ясна - его контракт также истекает по окончании сезона.
В 27 матчах текущего сезона Жирков забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
Источник: "Локомотив" намерен подписать Юрия Жиркова
"Локомотив" намерен усилить свой левый фланг ветераном "Зенита" Юрием Жирковым, у которого заканчивается контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
Фото: ТАСС
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