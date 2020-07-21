На пресс-конференции венгр заявил, что арбитры матча "Зенит" - "Спартак" приняли верные решения в пользу петербуржцев во всех четырех спорных эпизодах. В трех из них игроки гостей падали в чужой штрафной, но свистка не последовало.
"Давайте я не буду говорить, согласны мы или нет. Мой мотив — глава разъяснил всем нам, как он считает должны действовать судьи в данной ситуации.
Мы теперь будем смотреть, чтобы была последовательность", - цитирует Газизова Sport24.
Хотели услышать Кашшаи? А смысл? Оправдал все решения и сказал, что в СМИ всегда будет защищать арбитров
Также сегодня "Спартак" обратился к болельщикам с просьбой дать президенту РФС Александру Дюкову время на исправление ситуации с судейством. Ранее фанатское объединение "Фратрия" призвало Дюкова и Кашшаи уйти в отставку.
Газизов: Кашшаи разъяснил, как должны действовать судьи. Будем смотреть за последовательностью
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал брифинг главы судейского департамента РФС Виктора Кашшаи.
Фото: БашИнформ
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