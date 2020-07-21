Один из пользователей спросил Анну, не стыдно ли ей кататься на яхте за государственные деньги, на что она ответила, что "Зенит" не имеет отношения к госбюджету и налогам, которые платят в казну граждане России.
Титульным спонсором "Зенита" является "Газпром". Согласно открытой бухгалтерской отчетности, петербургский клуб имеет самый большой бюджет среди спортивных клубов в России. Его выручка за 2019 год составила 11,31 млрд рублей.
Отметим, что позже супруга Сергея Семака удалила этот пост у себя из сторис.
Жена Семака: "Зенит" не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам
Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, ответила на вопросы подписчиков в сторис своего "Инстаграма".
Фото: "Инстаграм" Анны Семак
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