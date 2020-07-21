По информации СМИ, нападающий присоединится к клубу уже 28 июля.
Напомним, что Смолов был арендован "Сельтой" до конца сезона. Испанская команда приняла решение не выкупать игрока у "Локомотива".
В составе испанского клуба Смолов провел 14 матчей и забил 2 гола - в ворота "Барселоны" и мадридского "Реала".
Источник: Sport24
Стало известно, когда Смолов вернётся в "Локомотив"
Форвард испанской "Сельты" Федор Смолов в ближайшее время должен вернуться в расположение "Локомотива".
Фото: Getty Images
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