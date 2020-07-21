Жоаозиньо рассказал о сообщении, пришедшем ему якобы от полузащитника "Краснодара" Даниила Уткина.
"Он сказал, что у него свадьба и он приглашает меня с семьей. А потом попросил в долг 150 тысяч рублей на свадьбу и просил скинуть ему телефоны Каборе и Классона", - цитирует Жоаозиньо "Чемпионат".
Хавбек не стал давать номера, отметив, что уже проходил через такие попытки развода. Когда он выяснил, что ему писал не Уткин, то заблокировал номер.
"Эти парни знают свое дело. Фантазия у них – супер. Если теряешь концентрацию, то легко попадаешься", - сказал Жоаозиньо.
Ранее главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отправил мошенникам 250 тысяч рублей, поверив, что его просит о помощи сотрудник клуба.
Жоаозиньо рассказал, как его пытались обмануть мошенники от имени Даниила Уткина
Полузащитник "Динамо" Жоаозиньо, в отличие от главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, не поддался на уловки вотсап-мошенников, пытающихся развести футболистов на деньги.
Фото: РИА Новости
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