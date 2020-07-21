Чеферин: до дальнейших распоряжений мы будем проводить матчи еврокубков без зрителей

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, когда зрители вернутся на трибуны после пандемии коронавируса.

Фото: EPA-EFE

- До дальнейших распоряжений мы будем проводить матчи еврокубков без зрителей. Основное внимание, конечно, уделено элитным турнирам. Но очевидно, что жизненно важным элементом нашей миссии всегда будет массовый футбол. В условиях новых медицинских протоколов и предписаний в первую очередь важно, чтобы никто не подвергал себя ненужным рискам, - цитирует Чеферина сайт УЕФА.



Также Александер добавил, что даже в период Второй мировой войны команды играли в футбол. Эта беспрецедентная ситуация, УЕФА пришлось много работать и думать над нюансами проведения матчей. Также Чеферин отметил, что европейские лиги пошли навстречу и поддерживали инициативу организации. Как итог - практически все чемпионаты были или будут доиграны.



Напомним, из-за пандемии коронавируса весь европейский футбол ушел на паузу. Также были перенесены матчи еврокубков и национальных сборных.