ЦСКА оценивает Влашича в 20 млн евро, "Наполи" изучает вариант с трансфером хорвата

ЦСКА готов вести переговоры с "Наполи" по своему полузащитнику Николе Влашичу, начиная с 20 млн евро.

Фото: РИА Новости

Итальянский клуб, учитывая данную информацию, уже изучает вариант с трансфером 22-летнего хавбека.



В то же время журналист Чиро Венерато заявил, что главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо и спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Джунтоли заинтересованы в покупке хорвата.



Источник: areanapoli.it