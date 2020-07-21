Итальянский клуб, учитывая данную информацию, уже изучает вариант с трансфером 22-летнего хавбека.
В то же время журналист Чиро Венерато заявил, что главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо и спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Джунтоли заинтересованы в покупке хорвата.
Источник: areanapoli.it
ЦСКА оценивает Влашича в 20 млн евро, "Наполи" изучает вариант с трансфером хорвата
ЦСКА готов вести переговоры с "Наполи" по своему полузащитнику Николе Влашичу, начиная с 20 млн евро.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!