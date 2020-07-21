- Я бы не стал исключать фактор неожиданности в обеих встречах, поэтому не могу с уверенностью утверждать, что "Краснодар" и ЦСКА выиграют свои матчи и останутся на нынешних местах. Уже не первый раз "Краснодар" неудачно проводит концовку сезона и упускает возможность попасть в Лигу чемпионов. Трудно сказать, с чем это связано, но после паузы результаты команды оставляют желать лучшего, - цитируют Хомуху Известия.
В последнем туре РПЛ, который пройдет сегодня, "Краснодар" сыграет с "Ахматом", ЦСКА проведет встречу с "Тамбовом". Если "быки" потеряют очки, то армейцы обойдут их в таблице, так как имеют преимущество по личным встречам (3:2, 1:1).
Чтобы удержать третье место, "Краснодару" обязательно нужно обыгрывать грозненцев. Напомним, "быки" в последних 6-ти встречах чемпионата лишь однажды одержали победу (над "Уралом" - 3:0).
Хомуха: не могу с уверенностью утверждать, что "Краснодар" и ЦСКА выиграют свои матчи
Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха выразил отношение к борьбе за бронзовые награды РПЛ, корые дают право принять участие в квалификации Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
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