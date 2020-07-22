- Своей игрой в "Динамо" недоволен. Пока не показываю того, что могу. Смазанное начало, и сейчас ещё заболел перед возобновлением РПЛ. Пока форму набрал… А сейчас уже такая борьба за очки, что особо игру не покажешь. В плане беговой работы - нормально выполняю, а результативность не устраивает. Все ждут большего, я и сам жду. Если эти полгода была адаптация, то в следующем чемпионате нужно делать шаг вперёд - показывать себя по полной, - цитирует Комличенко Чемпионат.
Также форвард отметил, что в РПЛ лишь у трех-четырех команд есть четкая поставленная игра, остальные коллективы играют от обороны. По словам Комличенко, если в матче с такой командой пропустить гол, то взломать оборонительные редуты и сравнять счет уже практически невозможно.
В московское "Динамо" Николай Комличенко перешел в период зимней паузы текущего сезона из чешского клуба "Млада-Болеслав". Контракт с нападающим был подписан на 4 с половиной года.
В сезоне 2019/20 Николай провел за московский клуб 10 матчей и отметился 3 голами. После 29-ти туров "Динамо" расположилось на 6-й строчке таблицы, имея в активе 41 очко.
Комличенко: своей игрой в "Динамо" недоволен, не показываю того, что могу
Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко поделился мнением о своих выступлениях в текущем сезоне.
Фото: СЭ
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