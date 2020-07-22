- Спортивный принцип нарушен во многих сферах. В любом случае, мы заняли 15-е место. На общем собрании РПЛ завтра будет принято решение, и исполком его утвердит. Посмотрим, что они примут.
"Химки" заняли второе место, поэтому, конечно, по спортивному принципу выходят в РПЛ. Мы подготовили письмо, которое, надеемся, будет рассмотрено на собрании РПЛ, - цитирует Съестнова КП-Самара.
Сегодня стало известно, что "Химки" в следующем сезоне выступят в РПЛ. Таким образом, "Крылья Советов", которые за тур до конца чемпионата потеряли шансы покинуть зону вылета, в следующем сезоне выступят в ФНЛ. В случае, если бы "Химки" не прошли лицензирование для участия в РПЛ, "Крылья" бы сохранили прописку.
Наряду с самарской командой, в ФНЛ опустится "Оренбург", который занял последнюю строчку чемпионата страны. Его место в будущем сезоне займет волгоградский "Ротор".
"Крылья Советов" напишут письмо в РФС о вылете из лиги по неспортивному принципу
Пресс-атташе "Крыльев Советов" Максим Съестнов сообщил, что клуб планирует написать письмо в РФС, в котором объяснит, что команда покидает РПЛ не по спортивному принципу.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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