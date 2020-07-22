"Крылья Советов" напишут письмо в РФС о вылете из лиги по неспортивному принципу

Пресс-атташе "Крыльев Советов" Максим Съестнов сообщил, что клуб планирует написать письмо в РФС, в котором объяснит, что команда покидает РПЛ не по спортивному принципу.

Фото: ФК "Крылья Советов"