- По итогам тестирования анализы двух игроков - Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона - были признаны сомнительными. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.
Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую Премьер-Лигу и провел необходимые профилактические мероприятия.
После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших, - говорится в сообщении.
Сегодня ЦСКА сыграет с "Тамбовом" у себя дома. Начало - в 19.00 по мск.
ЦСКА опубликовал сообщение в связи с коронавирусом в команде
ЦСКА опубликовал сообщение, в котором рассказал о текущей обстановке с коронавирусом в клубе.
Фото: ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!