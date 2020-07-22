Рассматривается вариант как с арендой аргентинца, так и с полноценной продажей. Тренерский штаб не устраивает излишняя травматичность игрока. Также Маммана рискует стать постоянным игроком запаса, что не входит в его планы.
В текущем сезоне Эмануэль Маммана принял участие в двух матчах за "Зенит" в РПЛ. Его контракт действует до 2022 года.
Источник: Metaratings
Маммана может покинуть "Зенит"
Защитник Эмануэль Маммана может покинуть "Зенит" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
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