Клуб официально сообщит о подписании нового контракта после финала Кубка России. Срок соглашения с 31-летним нападающим составит два года плюс один, зарплата останется прежней - на уровне 3,6-3,7 миллиона евро в год с учетом бонусов.
В текущем сезоне РПЛ Артем Дзюба провел 27 матчей, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач. Его статистика является лучшей в лиге. Также в составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России и вышел в финал Кубка страны.
Нападающий является воспитанником московского "Спартака". Он покинул красно-белых в 2015 году и присоединился к "Зениту". Также Дзюба является капитаном сборной России.
Источник: "СЭ"
Стали известны подробности нового соглашения Дзюбы и "Зенита"
В СМИ опубликованы детали нового контракта нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости
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