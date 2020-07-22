В первую очередь идею расширения выдвигают оренбуржцы, но теперь к ним присоединятся по понятным причинам и самарцы. Аргументация выглядит так, что оба клуба вылетают не по спортивному принципу - они пострадали из-за ситуации с коронавирусом.
Сообщается, что РФС не планирует расширять лигу. Более того, такой вариант требует согласования с высшими государственными инстанциями. В любом случае, все решения будут объявлены на заседании Исполкома 24 июля.
Сегодня стало известно, что "Химки" в следующем сезоне выступят в РПЛ. Таким образом, "Крылья Советов", которые за тур до конца чемпионата потеряли шансы покинуть зону вылета, в следующем сезоне выступят в ФНЛ. В случае, если бы "Химки" не прошли лицензирование для участия в РПЛ, "Крылья" бы сохранили прописку.
Наряду с самарской командой, в ФНЛ опустится "Оренбург", который занял последнюю строчку чемпионата страны. Его место в будущем сезоне займет волгоградский "Ротор".
Источник: "СЭ"
"Оренбург" и "Крылья" предлагают расширить РПЛ до 18-ти команд
Вылетающие из Премьер-лиги "Оренбург" и "Крылья Советов" выдвинули идею расширить РПЛ до 18-ти команд.
Фото: globallookpress.com
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