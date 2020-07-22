"Оренбург" и "Крылья" предлагают расширить РПЛ до 18-ти команд

Вылетающие из Премьер-лиги "Оренбург" и "Крылья Советов" выдвинули идею расширить РПЛ до 18-ти команд.

Фото: globallookpress.com