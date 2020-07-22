Эта встреча стала для Акинфеева 457-й. Больше всего игр в высшем российском футбольном дивизионе провел экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич, который ныне тренирует московское "Торпедо".
Сергей Семак, как известно, является главным тренером "Зенита".
Встречи последнего тура чемпионата стартовали в 19.00 по мск.
Акинфеев вышел на второе место по количеству проведенных игр в чемпионате России
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на поле в матче 30-го тура с "Тамбовом" и обошел Сергея Семака по количеству матчей в чемпионатах России.
Фото: РИА Новости
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