Тренер "Тамбова" отреагировал на информацию о том, что "Ростов" их финансово мотивировал перед матчем с ЦСКА

Наставник "Тамбова" Сергей Первушин отреагировал на информацию в СМИ о том, что "Ростов" финансово мотивировал команду перед матчем с ЦСКА.
Фото: ФК "Тамбов"
"Это неправда. Вы видели, как сыграли соперники, так что сегодняшняя игра ничего не значит", - цитирует Первушина Sport24.

Также Первушин заявил, что клуб работает над укреплением состава на следующий сезон.

"Тамбов" проиграл ЦСКА со счетом 0:2 и финишировал на 14-м месте в турнирной таблице. В активе клуба 31 очко.


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Теги: Первушин ЦСКА Тамбов Ростов
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